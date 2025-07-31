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Фильм об СВО, снимавшийся в Рязанской области, выйдет в прокат в конце августа
Премьера картины «Тимур и его команда» состоится 28 августа. Ее приурочили к 85-летию публикации повести Аркадия Гайдара, по мотивам которой сняла лента. Отмечается, что действие картины происходит в наши дни в прифронтовой зоне СВО. Главные герои — волонтер с позывным «Тимур» и его команда добровольцев, живущих в условиях идущих рядом боев. Большая часть сцен снималась в Рязанской области. Также съемочная группа выезжала в Сочи, Санкт-Петербург и в действующую военную часть. Напомним, съемки проходили недалеко от села Погост в Касимовском районе. Главные роли в фильме играют Никита Кологривый и Елена Цыплакова. Режиссером стал Андрей Семенов. В съемках также участвовал Денис Майданов. Возрастное ограничение — 12+

Фильм об СВО, снимавшийся в Рязанской области, выйдет в прокат в конце августа. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Премьера картины «Тимур и его команда» состоится 28 августа. Ее приурочили к 85-летию публикации повести Аркадия Гайдара, по мотивам которой сняла лента.

Отмечается, что действие картины происходит в наши дни в прифронтовой зоне СВО. Главные герои — волонтер с позывным «Тимур» и его команда добровольцев, живущих в условиях идущих рядом боев.

Большая часть сцен снималась в Рязанской области. Также съемочная группа выезжала в Сочи, Санкт-Петербург и в действующую военную часть.

Напомним, съемки проходили недалеко от села Погост в Касимовском районе. Главные роли в фильме играют Никита Кологривый и Елена Цыплакова. Режиссером стал Андрей Семенов. В съемках также участвовал Денис Майданов.

Возрастное ограничение — 12+