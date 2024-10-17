В Касимовский округ на съемки фильма приехал Денис Майданов

Певец приехал в Елатьму.

В Касимовский округ на съемки фильма про СВО приехал Денис Майданов. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» первый заместитель председателя Думы Касимовского муниципального округа Григорий Данилов.

Майданов приехал на съемки в Елатьму в четверг, 17 октября.

«На сьемках фильма про СВО встретился с Денисом Майдановым и Натальей Качура — исполнительницей неофициального гимна Донбаса. Помимо участия в увлекательном процессе создания фильма, обсудили с Денисом Васильевичем проблему содержания памятников архитектуры регионального значения на примере „Каменных корпусов“ Елатьмы», — написал Данилов.

Ранее сообщалось, что Денис Майданов приедет в Рязанскую область на съемки фильма.

Фото и видео: группа «Администрация города Елатьмы» во «ВКонтакте»