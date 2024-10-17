Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
Птн, 18
Сбт, 19
ЦБ USD 97.26 0.25 17/10
ЦБ EUR 106.08 0.4 17/10
Нал. USD 95.50 / 96.55 17/10 17:25
Нал. EUR 104.45 / 105.25 17/10 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
2 991
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
14 054
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
36 868
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
25 063
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Касимовский округ на съемки фильма приехал Денис Майданов
Певец приехал в Елатьму.

В Касимовский округ на съемки фильма про СВО приехал Денис Майданов. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» первый заместитель председателя Думы Касимовского муниципального округа Григорий Данилов.

Майданов приехал на съемки в Елатьму в четверг, 17 октября.

«На сьемках фильма про СВО встретился с Денисом Майдановым и Натальей Качура — исполнительницей неофициального гимна Донбаса. Помимо участия в увлекательном процессе создания фильма, обсудили с Денисом Васильевичем проблему содержания памятников архитектуры регионального значения на примере „Каменных корпусов“ Елатьмы», — написал Данилов.

Ранее сообщалось, что Денис Майданов приедет в Рязанскую область на съемки фильма.

Фото и видео: группа «Администрация города Елатьмы» во «ВКонтакте»