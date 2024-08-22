В Рязанской области начались съемки фильма с Никитой Кологривым
В окрестностях села Погост в Касимовском районе снимают фильм «Тимур и его команда». Фильм рассказывает о событиях СВО, действие происходит на Донбассе и в Белгородской области.
В Рязанской области начались съемки фильма с Никитой Кологривым. Об этом сообщает ИД «
Недалеко от села Погост в Касимовском районе снимают фильм «Тимур и его команда». Фильм рассказывает о событиях СВО, действие происходит на Донбассе и в Белгородской области. Главные роли играют Никита Кологривый и Елена Цыплакова. Режиссером стал Андрей Семенов.
Предположительно, премьера фильма состоится 23 февраля 2025 года.
Фото со страницы Евгения Сикирицкого «ВКонтакте»