Август в Рязанской области начнется с дождей

В пятницу, 1 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер восточный, 4-9 м/с, днем местами при грозе порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью +14,+19°С, днем местами жара +26, +31°С.