В России заблокировали сервис Speedtest
Роскомнадзор объяснил блокировку угрозами для безопасности Рунета. «Данные, которые собирает SpeedTest, могут использоваться для организации атак на российские сети связи и оценки их эффективности», — сообщили в Роскомнадзоре. SpeedTest — инструмент для измерения скорости интернета.
В России заблокировали сервис Speedtest. Об этом сообщает РИА Новости.
Роскомнадзор объяснил блокировку угрозами для безопасности Рунета.
«Данные, которые собирает SpeedTest, могут использоваться для организации атак на российские сети связи и оценки их эффективности», — сообщили в Роскомнадзоре.
SpeedTest — инструмент для измерения скорости интернета.