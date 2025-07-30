В России заблокировали сервис Speedtest

Роскомнадзор объяснил блокировку угрозами для безопасности Рунета. «Данные, которые собирает SpeedTest, могут использоваться для организации атак на российские сети связи и оценки их эффективности», — сообщили в Роскомнадзоре. SpeedTest — инструмент для измерения скорости интернета.