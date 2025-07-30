Аналитика показала, что россияне стали чаще пользоваться поддержкой ИИ-компаньонов

Число жителей Ямала, использующих ИИ-компаньонов, значительно возросло в первом полугодии 2025 года, удвоившись по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на аналитиков телекоммуникационной компании. Интернет-трафик на такие сервисы увеличился в 4,1 раза. По данным экспертов, особенно активно ямальцы обращаются к виртуальным помощникам, которые помогают справляться со стрессом и тревожностью — их аудитория возросла почти в пять раз. В среднем жители Ямала тратят 19 минут в месяц на общение с цифровыми психологическими помощниками.

Число жителей Ямала, использующих ИИ-компаньонов, значительно возросло в первом полугодии 2025 года, удвоившись по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на аналитиков телекоммуникационной компании.

Интернет-трафик на такие сервисы увеличился в 4,1 раза.

По данным экспертов, особенно активно ямальцы обращаются к виртуальным помощникам, которые помогают справляться со стрессом и тревожностью — их аудитория возросла почти в пять раз. В среднем жители Ямала тратят 19 минут в месяц на общение с цифровыми психологическими помощниками.

Наибольший интерес к ИИ-компаньонам проявляют люди в возрасте 36-45 лет, составляя 49% пользователей. Среди пользователей в возрасте 46-55 лет этот показатель достигает 18%, а среди молодежи 14-20 лет — 13%. Мужчины чаще обращаются к таким сервисам: на них приходится 52% аудитории, и они занимают почти 70% всего времени общения с ИИ. Пиковыми месяцами по активности стали апрель, июнь и июль.

Фото: Шедеврум