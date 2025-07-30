На мосту через Оку в Рязани восстановили движение

«Движение на мосту через Оку на Солотчинском шоссе возобновлено», — отметили в минтрансе. Напомним, ранее из-за технических работ на мосту перекрыли одну полосу. На Солотчинском шоссе образовывались крупные пробки.