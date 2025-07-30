На Солотчинском шоссе в Рязани снова образовалась крупная пробка
Пробка образовалась утром 30 июля. Она начинается на въезде в Шумашь и длится до конца моста через Оку. Ранее минтранс сообщал об ограничении движения по мосту.
На Солотчинском шоссе в Рязани снова образовалась крупная пробка. Об этом свидетельствует сервис «Яндекс карты».
Пробка образовалась утром 30 июля. Она начинается на въезде в Шумашь и длится до конца моста через Оку.
«Причины как таковой нет: ни ремонта ни аварии. На правой полосе лежит какой-то большой щит на асфальте, видимо, был ремонт,. Машины прям по нему едут и это единственное затруднение», — рассказал РЗН. инфо один из водителей.
Ранее минтранс сообщал об ограничении движения по мосту.