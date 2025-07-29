На Солотчинском мосту перекрыли одну полосу движения

«На мосту через Оку на Солотчинском шоссе в направлении от Шумаши до Рязани по техническим причинам перекрыта одна полоса движения. О возобновлении движения сообщим позднее», — отметили в посте. Ранее рязанцы сообщили о пробке на Солотчинском мосту.