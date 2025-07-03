За ночь над Россией сбили 69 беспилотников

27 БПЛА самолетного типа дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью, 22 — над Воронежской областью, 10 — над Липецкой областью, 8 — над Курской областью, 2 — над Крымом.