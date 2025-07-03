В Рязани продолжается капитальный ремонт водоснабжения и водоотведения

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о продолжении работ по модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе в рамках национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Об этом сообщил телеграм-канал Министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области. В конце июня было заключено 8 контрактов на капитальный ремонт объектов ЖКХ, что позволит значительно улучшить качество водоснабжения и водоотведения в Рязани. В 2025 году планируется капитально отремонтировать несколько ключевых объектов, включая водопроводную сеть Советского района и канализационный коллектор на улице Циолковского. Также будут обновлены участки магистральных трубопроводов на улицах Соборной, Первомайском проспекте, Урицкого, Высоковольтной и Гагарина. Общий объем финансирования на эти работы составит 553 миллиона рублей. Губернатор подчеркнул важность модернизации коммунальной инфраструктуры для повышения качества жизни жителей региона и обеспечения надежного функционирования систем ЖКХ.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о продолжении работ по модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе в рамках национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Об этом сообщил телеграм-канал Министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

В конце июня было заключено 8 контрактов на капитальный ремонт объектов ЖКХ, что позволит значительно улучшить качество водоснабжения и водоотведения в Рязани.

В 2025 году планируется капитально отремонтировать несколько ключевых объектов, включая водопроводную сеть Советского района и канализационный коллектор на улице Циолковского. Также будут обновлены участки магистральных трубопроводов на улицах Соборной, Первомайском проспекте, Урицкого, Высоковольтной и Гагарина.

Общий объем финансирования на эти работы составит 553 миллиона рублей.

Губернатор подчеркнул важность модернизации коммунальной инфраструктуры для повышения качества жизни жителей региона и обеспечения надежного функционирования систем ЖКХ.