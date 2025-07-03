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В Рязани отремонтируют два защитных сооружения гражданской обороны
В Рязани отремонтируют два защитных сооружения гражданской обороны. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок. Работы планируют выполнить на улице Медицинской, дома №№ 16 и 18. В первом помещении проведут разборку и устранение завалов, демонтируют старые унитазы и раковины, а затем установят новую сантехнику с подведением канализационных труб. Также планируют обустроить розетки и выключатели, выполнить покраску и штукатурку стен. Общая стоимость работ составит около 1,5 миллиона рублей. Аналогичные работы запланируют и во втором помещении. Стоимость ремонта второго объекта оценили в 2,5 миллиона рублей. Сроки окончания работ — не позднее 30 сентября 2025 года. Ранее стало известно, что в Рязани отремонтируют защитное сооружение гражданской обороны рядом с мэрией. На «Госуслугах» появятся адреса бомбоубежищ по всей России.

В Рязани отремонтируют два защитных сооружения гражданской обороны. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

Работы планируют выполнить на улице Медицинской, дома №№ 16 и 18.

В первом помещении проведут разборку и устранение завалов, демонтируют старые унитазы и раковины, а затем установят новую сантехнику с подведением канализационных труб. Также планируют обустроить розетки и выключатели, выполнить покраску и штукатурку стен. Общая стоимость работ составит около 1,5 миллиона рублей. Аналогичные работы запланируют и во втором помещении. Стоимость ремонта второго объекта оценили в 2,5 миллиона рублей.

Сроки окончания работ — не позднее 30 сентября 2025 года.

Ранее стало известно, что в Рязани отремонтируют защитное сооружение гражданской обороны рядом с мэрией.

На «Госуслугах» появятся адреса бомбоубежищ по всей России.

Фото: скрин с Яндекс. Карт