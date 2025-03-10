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В Рязани отремонтируют защитное сооружение гражданской обороны рядом с мэрией
Здание располагается по улице Ленина, 41А. Согласно документам, отремонтируют бетонные отмостки, насосную станцию, выполнят наружные работы и по внутренней отделке.

В Рязани отремонтируют защитное сооружение рядом с мэрией за 43 миллиона 352 тысячи рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Здание располагается по улице Ленина, 41А. Согласно документам, отремонтируют бетонные отмостки, насосную станцию, выполнят наружные работы и по внутренней отделке. Также подрядчик должен проверить и восстановить вентиляционную систему, водоснабжение, отопление, канализацию, электроснабжение.

Работы выполнят до 31 августа 2026 года.

Заказчиком выступило МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани».