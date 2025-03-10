В Рязани отремонтируют защитное сооружение гражданской обороны рядом с мэрией

Здание располагается по улице Ленина, 41А. Согласно документам, отремонтируют бетонные отмостки, насосную станцию, выполнят наружные работы и по внутренней отделке.