На «Госуслугах» появятся адреса бомбоубежищ по всей России

На портале появится вкладка с адресами бомбоубежищ по всей стране. Пользователи смогут нажать на вкладку и посмотреть, к какому убежищу они приписаны, куда идти в случае чрезвычайной ситуации. Отмечается, что аналогичную вкладку планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации. «Система уже прошла апробацию в Курской и Белгородской областях. Распространить ее на всю страну могут уже до конца этого года», — подчеркнул представитель МЧС.

На «Госуслугах» появятся адреса бомбоубежищ по всей России. Об этом сообщает « Парламентская газета » со ссылкой на заявление замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергея Старовойтова.

Он отметил, что на портале появится вкладка с адресами бомбоубежищ по всей стране. Пользователи смогут нажать на вкладку и посмотреть, к какому убежищу они приписаны, куда идти в случае чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что аналогичную вкладку планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации.

«Система уже прошла апробацию в Курской и Белгородской областях. Распространить ее на всю страну могут уже до конца этого года», — подчеркнул представитель МЧС.