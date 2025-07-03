В России объяснили, как негативное отношение Трампа к Зеленскому отразилось на приостановке помощи

Личный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским стал дополнительным аргументом для противников выделения военной помощи Украине, однако это не является главной причиной приостановки траншей. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на американиста Малека Дудакова. По словам Дудакова, основными факторами, влияющими на решение о приостановке военной помощи, являются истощение военных арсеналов США. За три года конфликта с Россией эти запасы значительно сократились, что затрудняет дальнейшую поддержку Киева. Политолог отметил, что в администрации Трампа существует беспокойство о том, что продолжение поставок ресурсов на Украину ослабляет военную мощь США, и они стремятся переключиться на более приоритетные направления, такие как Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион. Дудаков также указал на Элбриджа Колби, главного стратега Пентагона, который выступает за сосредоточение усилий Америки на конкуренции с Китаем и уменьшение внимания к другим вопросам. Британский журнал The Economist предполагает, что личная неприязнь Трампа к Зеленскому также сыграла свою роль в решении о приостановке военной поддержки Киева. В начале июля США приостановили поставки на Украину важных систем, включая перехватчики Patriot и высокоточные боеприпасы. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и выражает обеспокоенность их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но некоторые поставки задержаны перед отправкой на Украину.

Личный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским стал дополнительным аргументом для противников выделения военной помощи Украине, однако это не является главной причиной приостановки траншей. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на американиста Малека Дудакова.

По словам Дудакова, основными факторами, влияющими на решение о приостановке военной помощи, являются истощение военных арсеналов США. За три года конфликта с Россией эти запасы значительно сократились, что затрудняет дальнейшую поддержку Киева. Политолог отметил, что в администрации Трампа существует беспокойство о том, что продолжение поставок ресурсов на Украину ослабляет военную мощь США, и они стремятся переключиться на более приоритетные направления, такие как Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион.

Дудаков также указал на Элбриджа Колби, главного стратега Пентагона, который выступает за сосредоточение усилий Америки на конкуренции с Китаем и уменьшение внимания к другим вопросам. Британский журнал The Economist предполагает, что личная неприязнь Трампа к Зеленскому также сыграла свою роль в решении о приостановке военной поддержки Киева.

В начале июля США приостановили поставки на Украину важных систем, включая перехватчики Patriot и высокоточные боеприпасы. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и выражает обеспокоенность их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но некоторые поставки задержаны перед отправкой на Украину.

Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/Reuters