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Стало известно, что рязанские школьники будут есть на обеды
В Рязани объявили пять тендеров на оказание услуг по питанию школьников в образовательных учреждениях города. Согласно документации, исполнитель организует за свой счет работу доготовочных столовых, а также привозное питание. Предусмотрено 12-дневное цикличное меню. Рацион должен соответствовать действующему примерному меню. В исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие. В документах подчеркнуто, что питание должно осуществляться по принципам «щадящего»: варку, запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару.

Стало известно, что рязанские школьники будут есть на обеды и завтраки. Тендеры с соответствующей информацией опубликовали на сайте госзакупок, их общая начальная стоимость — 250 миллионов рублей.

В Рязани объявили пять тендеров на оказание услуг по питанию школьников в образовательных учреждениях города. Согласно документации, исполнитель организует за свой счет работу доготовочных столовых, а также привозное питание. Предусмотрено 12-дневное цикличное меню.

Рацион должен соответствовать действующему примерному меню. В исключительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие. В документах подчеркнуто, что питание должно осуществляться по принципам «щадящего»: варку, запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару.

В документации указано меню основного питания:

  • На завтрак: бутерброд с маслом (шоколадным или сливочным), с сыром; свежие овощи; отварные макароны с сыром; консервированная кукуруза; омлет (натуральный или с зеленым горошком); запеканка из творога с какао и сгущенным молоком или джем; молочные каши; хлеб; фрукты; чай; какао; кисломолочный продукт; напиток кофейный на молоке.
  • На обед: салат из квашеной капусты; морковный салат; салат из белокочанной капусты с морковью; свежие овощи; салаты из свеклы с сыром или соленым огурцом.

Из первых блюд предлагали: рассольник ленинградский на бульоне из птицы со сметаной; картофельный суп с чечевицей или фасолью на бульоне из птицы; картофельный суп с макаронами на бульоне из птицы; борщ с капустой и картофелем на бульоне из птицы со сметаной; харчо на бульоне из птицы; щи из свежей капусты с картофелем на бульоне из птицы; картофельный суп с крупой и рыбными консервами.

Вторые блюда и гарниры включают: филе птицы в томатном соусе; котлету «Морячок»; говяжий гуляш; жаркое по-домашнему; котлету «Медвежья лапа»; школьный шницель; плов из птицы; азу из свинины; куриные биточки; гречневую или рисовую кашу рассыпчатую; картофельное пюре; отварные макароны. Из напитков предлагали: компот из кураги, яблок, сухофруктов, витаминный напиток из яблок с клюквой.

В цикличное меню вошли: кондитерское изделие, оладьи со сгущенным молоком или из яблока и моркови, блинчики с фруктовой начинкой, бутерброд с сыром, вареное яйцо, песочник, блинчики с джемом и чай.

Начало исполнения — с даты заключения контрактов, но не ранее 1 сентября 2025 года и до 31 декабря 2025 года.