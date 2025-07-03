Рязанская делегация приняла участие в стратегической сессии «Производительность труда. От стратегии к действиям»

Рязанская область стала пилотным регионом в сфере внедрения принципов бережливости в учреждениях здравоохранения, культуры и образования. Активно идет обучение сотрудников соцсферы региона ― тренинги по основам бережливого производства прошли более 80 человек. Задача до 2030 года ― охватить 100% государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова и министр экономического развития Андрей Ворфоломеев приняли участие в стратегической сессии «Производительность труда. От стратегии к действиям», организованной Миниэкономразвития РФ в мастерской управления «Сенеж».

Участниками стратегической сессии стали главы регионов, представители профильных министерств и ведомств. Они обсудили текущую ситуацию в сфере повышения эффективности производства и работы учреждений социальной сферы, практические шаги по достижению целей, поставленных Президентом на ближайшие шесть лет.

Выступившие на мероприятии первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и министр экономического развития РФ Максим Решетников обозначили, как будет выстроена работа по повышению производительности труда в стране на новом этапе.

С 2019 года участниками нацпроекта «Производительность труда» стали более 6,5 тыс. предприятий. В регионе создана необходимая инфраструктура для адресной работы с организациями. С начала 2025 года культура производительности внедряется в рамках нового федерального проекта «Производительность труда», входящего в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

«На сегодняшний день в нем участвуют более 100 рязанских предприятий. Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, мощности оборудования, выстроить логистику и сбыт продукции без значительных капиталовложений. Благодаря проведенной оптимизации в среднем рост выработки на этих производствах повысился более чем на 40%, запасы и время производства снизились более чем на 30%, а средний рост производительности труда составил 24%. Бережливые компании также получают господдержку: инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций в отношении расходов на приобретение, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств, льготный заем Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области», ― написала Юлия Швакова на своей странице в социальной сети.

Рязанская область стала пилотным регионом в сфере внедрения принципов бережливости в учреждениях здравоохранения, культуры и образования. Активно идет обучение сотрудников соцсферы региона ― тренинги по основам бережливого производства прошли более 80 человек. Задача до 2030 года ― охватить 100% государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания.

«Сессия стала площадкой для совместного поиска решений поставленных перед нами задач и обмена положительным опытом и практиками. Рост производительности имеет большое значение для укрепления экономики, повышения конкурентоспособности отечественных предприятий и поддержания социально-экономической стабильности в стране. Лучшие решения будем применять на практике в нашем регионе и двигаться к поставленным целям», ― подытожила Юлия Швакова.

Напомним, узнать подробности о реализации федерального проекта можно на ИТ-платформе производительность. рф.