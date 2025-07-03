Рязанцев предупредили об отключении горячей воды с 7 по 11 июля

МУП «РМПТС» предупредил рязанцев о плановых профилактических работах, которые будут проводиться с 00:00 7 июля до 24:00 11 июля 2025 года. Об этом сообщается на сайте администрации города. В этот период горячее водоснабжение будет отключено у абонентов Дягилевской ТЭЦ в связи с заменой запорной арматуры.

МУП «РМПТС» предупредил рязанцев о плановых профилактических работах, которые будут проводиться с 00:00 7 июля до 24:00 11 июля 2025 года. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В этот период горячее водоснабжение будет отключено у абонентов Дягилевской ТЭЦ в связи с заменой запорной арматуры.

Все сведения о планируемых отключениях доступны в личных кабинетах пользователей на порталах ГИС ЖКХ и «Госуслуги». Стоит также упомянуть, что сроки проведения работ могут быть изменены по согласованию с администрацией города.