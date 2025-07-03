Названо число рязанских выпускников, подавших заявления на пересдачу ЕГЭ

Экзамены в Рязани пересдадут около 650 выпускников. Отмечается, что пересдачи состоятся 3 и 4 июля. 3 июля школьники смогут переписать иностранные языки (письменная часть), информатику, литературу, русский язык, физику и химию. 4 июля — биологию, географию, базовую и профильную математику, иностранные языки (устная часть), историю и обществознание.