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«Известия»: ВС России начали использовать железнодорожные дроны в зоне СВО
Отмечается, что такие дроны способны перевозить более тонны груза за раз. Они доставляют военным боеприпасы, воду и провиант. «Новые беспилотные дроны при определенных обстоятельствах могут быть быстрее других видов транспорта и работают в любую погоду. Каждая платформа перевозит более тонны груза и имеет запас хода около 50 километров», — отметили в сообщении.

ВС России начали использовать железнодорожные дроны в зоне СВО. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что такие дроны способны перевозить более тонны груза за раз. Они доставляют военным боеприпасы, воду и провиант.

«Новые беспилотные дроны при определенных обстоятельствах могут быть быстрее других видов транспорта и работают в любую погоду. Каждая платформа перевозит более тонны груза и имеет запас хода около 50 километров», — отметили в сообщении.