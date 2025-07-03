«Известия»: ВС России начали использовать железнодорожные дроны в зоне СВО

Отмечается, что такие дроны способны перевозить более тонны груза за раз. Они доставляют военным боеприпасы, воду и провиант. «Новые беспилотные дроны при определенных обстоятельствах могут быть быстрее других видов транспорта и работают в любую погоду. Каждая платформа перевозит более тонны груза и имеет запас хода около 50 километров», — отметили в сообщении.

ВС России начали использовать железнодорожные дроны в зоне СВО. Об этом сообщают « Известия ».

Отмечается, что такие дроны способны перевозить более тонны груза за раз. Они доставляют военным боеприпасы, воду и провиант.

«Новые беспилотные дроны при определенных обстоятельствах могут быть быстрее других видов транспорта и работают в любую погоду. Каждая платформа перевозит более тонны груза и имеет запас хода около 50 километров», — отметили в сообщении.