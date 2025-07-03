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Apple предупредил россиян о введении защиты от обнаженных видеозвонков в FaceTime
Apple представила новую функцию в бета-версии iOS 26, направленную на защиту пользователей от обнаженных видеозвонков в FaceTime. Как сообщает портал 9to5Mac, новая функция способна распознавать демонстрацию обнаженного тела во время видеозвонков. В случае срабатывания алгоритма система автоматически приостанавливает вызов и показывает предупреждение, предлагая пользователю решить, продолжать ли общение или завершить звонок. Изначально эта функция разрабатывалась как часть системы родительского контроля для детских аккаунтов Apple ID, однако теперь она доступна всем пользователям. Для активации функции необходимо зайти в меню «Настройки», затем выбрать «Конфиденциальность и безопасность» и активировать «Предупреждения об откровенном контенте». Apple подчеркивает, что анализ видеопотока происходит исключительно на устройстве, что соответствует ее политике конфиденциальности и обеспечивает защиту данных пользователей. В настоящее время iOS 26 находится на стадии бета-тестирования, а полноценный релиз обновленной операционной системы с новым дизайном ожидается в середине сентября.

Apple представила новую функцию в бета-версии iOS 26, направленную на защиту пользователей от обнаженных видеозвонков в FaceTime.

Как сообщает портал 9to5Mac, новая функция способна распознавать демонстрацию обнаженного тела во время видеозвонков. В случае срабатывания алгоритма система автоматически приостанавливает вызов и показывает предупреждение, предлагая пользователю решить, продолжать ли общение или завершить звонок.

Изначально эта функция разрабатывалась как часть системы родительского контроля для детских аккаунтов Apple ID, однако теперь она доступна всем пользователям. Для активации функции необходимо зайти в меню «Настройки», затем выбрать «Конфиденциальность и безопасность» и активировать «Предупреждения об откровенном контенте».

Apple подчеркивает, что анализ видеопотока происходит исключительно на устройстве, что соответствует ее политике конфиденциальности и обеспечивает защиту данных пользователей. В настоящее время iOS 26 находится на стадии бета-тестирования, а полноценный релиз обновленной операционной системы с новым дизайном ожидается в середине сентября.