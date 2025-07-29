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Россию в августе посетит король Малайзии Султан Ибрагим
В августе Россию посетит король Малайзии Султан Ибрагим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Она отметила, что визит короля станет важным шагом в укреплении двусторонних отношений и придаст новую динамику сотрудничеству между Россией и Малайзией. Матвиенко также подчеркнула, что страны связывают многолетние традиции дружбы и взаимопонимания, а в последние годы взаимодействие между ними значительно активизировалось.

В августе Россию посетит король Малайзии Султан Ибрагим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Она отметила, что визит короля станет важным шагом в укреплении двусторонних отношений и придаст новую динамику сотрудничеству между Россией и Малайзией.

Матвиенко также подчеркнула, что страны связывают многолетние традиции дружбы и взаимопонимания, а в последние годы взаимодействие между ними значительно активизировалось.