Россию в августе посетит король Малайзии Султан Ибрагим

В августе Россию посетит король Малайзии Султан Ибрагим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Она отметила, что визит короля станет важным шагом в укреплении двусторонних отношений и придаст новую динамику сотрудничеству между Россией и Малайзией. Матвиенко также подчеркнула, что страны связывают многолетние традиции дружбы и взаимопонимания, а в последние годы взаимодействие между ними значительно активизировалось.

В августе Россию посетит король Малайзии Султан Ибрагим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Она отметила, что визит короля станет важным шагом в укреплении двусторонних отношений и придаст новую динамику сотрудничеству между Россией и Малайзией.

Матвиенко также подчеркнула, что страны связывают многолетние традиции дружбы и взаимопонимания, а в последние годы взаимодействие между ними значительно активизировалось.