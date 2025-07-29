Опубликованы подробности пожара в двухэтажном доме в Ряжске
Информация о задымлении на первом этаже двухэтажного здания на улице Советской в Ряжске поступила 28 июля, около 21:00. Возгорание тушили три человека, они задействовали одну автоцистерну. Причину пожара установят специалисты.
Опубликованы подробности пожара в нежилом двухэтажном доме в Ряжске. Их приводит ИД «Пресса».
Информация о задымлении на первом этаже двухэтажного здания на улице Советской в Ряжске поступила около 21:00 28 июля. Возгорание тушили три человека, они задействовали одну автоцистерну.
Причину пожара установят специалисты.
Ранее появились кадры с места происшествия.