Опубликованы подробности пожара в двухэтажном доме в Ряжске

Информация о задымлении на первом этаже двухэтажного здания на улице Советской в Ряжске поступила 28 июля, около 21:00. Возгорание тушили три человека, они задействовали одну автоцистерну. Причину пожара установят специалисты.