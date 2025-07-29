Над Минском сбили беспилотник
Средства ПВО сбили беспилотник около 02:00 29 июля. Пострадавших нет. В белорусском Минобороны заявили, что усилят контроль за использованием воздушного пространства над страной. По данному факту проводится проверка.
Над Минском сбили беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Республики Беларусь.
По данным министерства, средства ПВО сбили беспилотник около 02:00 29 июля. Пострадавших нет.
В белорусском Минобороны заявили, что усилят контроль за использованием воздушного пространства над страной. По данному факту проводится проверка.