На площади Ленина в Рязани начался ремонт теплосетей

Работы по ремонту теплосетей начались в районе пересечения с улицами Маяковского и Сенной. «На [площади] Ленина копают две полосы», — говорится в посте. Ранее стало известно, что с 28 июля по 30 сентября движение транспорта ограничат по площади Ленина из-за капремонта теплосетей. Движение закроют по двум полосам в сторону площади Соборной и двум полосам движения в сторону Первомайского проспекта.

На площади Ленина начался ремонт теплосетей. Об этом 29 июля сообщили в соцсетях.

Работы по ремонту теплосетей начались в районе пересечения с улицами Маяковского и Сенной. «На [площади] Ленина копают две полосы», — говорится в посте.

Ранее стало известно, что с 28 июля по 30 сентября движение транспорта ограничат по площади Ленина из-за капремонта теплосетей. Движение закроют по двум полосам в сторону площади Соборной и двум полосам движения в сторону Первомайского проспекта.

Фото: Telegram-канал «ДТП и ЧП Рязань»