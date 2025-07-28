В центре Рязани на два месяца ограничат движение по двум улицам

С 28 июля по 30 сентября движение транспорта будет ограничено по площади Ленина на участке от дома № 1/117 по Первомайскому проспекту до дома № 11 по улице Соборной и от дома № 56 по улице Ленина до дома № 16 по улице Соборной. Движение будет закрыто по двум полосам в сторону площади Соборной и двум полосам движения в сторону Первомайского проспекта. Ограничения связаны с капитальным ремонтом участка магистральных тепловых сетей. На месте работ установят предписывающие и предупреждающие знаки.

В центре Рязани на два месяца ограничат движение по двум улицам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 28 июля по 30 сентября движение транспорта будет ограничено по площади Ленина на участке от дома № 1/117 по Первомайскому проспекту до дома № 11 по улице Соборной и от дома № 56 по улице Ленина до дома № 16 по улице Соборной. Движение будет закрыто по двум полосам в сторону площади Соборной и двум полосам движения в сторону Первомайского проспекта.

Ограничения связаны с капитальным ремонтом участка магистральных тепловых сетей.

На месте работ установят предписывающие и предупреждающие знаки.