На двух улицах в Рязани второй раз за сутки отключили свет
Электроэнергии нет на улице Циолковского и проезде Яблочкова. Работы будут вестись до полного восстановления. Напомним, 29 июля Рязани снова массово отключили свет из-за аварии. Позже в электросетях прокомментировали массовое отключение света в Рязани.
На двух улицах в Рязани второй раз за сутки отключили свет. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.
Электроэнергии нет на улице Циолковского и проезде Яблочкова. Работы будут вестись до полного восстановления.
Напомним, 29 июля Рязани снова массово отключили свет из-за аварии.
Позже в электросетях прокомментировали массовое отключение света в Рязани.