На двух улицах в Рязани второй раз за сутки отключили свет

Электроэнергии нет на улице Циолковского и проезде Яблочкова. Работы будут вестись до полного восстановления. Напомним, 29 июля Рязани снова массово отключили свет из-за аварии. Позже в электросетях прокомментировали массовое отключение света в Рязани.