В электросетях прокомментировали массовое отключение света в Рязани

Отмечается, что специалисты ликвидируют последствия аварий, в результате которых отключили электричество на улицах Советского и Октябрьского районов города. «В настоящее время на большинстве объектов электроснабжение восстановлено. В течение двух часов аварийные работы планируется завершить полностью», — говорится в сообщении. Напомним, 29 июля из-за аварии 15 улиц остались без света.