В электросетях прокомментировали массовое отключение света в Рязани
Отмечается, что специалисты ликвидируют последствия аварий, в результате которых отключили электричество на улицах Советского и Октябрьского районов города. «В настоящее время на большинстве объектов электроснабжение восстановлено. В течение двух часов аварийные работы планируется завершить полностью», — говорится в сообщении. Напомним, 29 июля из-за аварии 15 улиц остались без света.
В электросетях прокомментировали массовое отключение света в Рязани. Соответствующий комментарий опубликован в соцсетях комплекса ЖКХ и энергетики региона.
Отмечается, что специалисты АО «РГРЭС» ликвидируют последствия аварий, в результате которых отключили электричество на улицах Советского и Октябрьского районов города.
«В настоящее время на большинстве объектов электроснабжение восстановлено. В течение двух часов аварийные работы планируется завершить полностью», — говорится в сообщении.
Напомним, 29 июля из-за аварии 15 улиц остались без света.