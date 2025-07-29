В Рязани снова массово отключили свет из-за аварии

Из-за аварии света нет по следующим улицам: Новая; Колхозная; Циолковского; Машиностроителей; Есенина; Николодворянская; Маяковского; проезд Яблочкова; Лесопарковая; Урицкого; Электрозаводская; Площадь Соборная; 26 Бакинских Комиссаров; Новослободская; Свободы. Вернуть электроэнергию пообещали в течение четырех часов с момента отключения.