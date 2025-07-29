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В Рязани снова массово отключили свет из-за аварии
Из-за аварии света нет по следующим улицам: Новая; Колхозная; Циолковского; Машиностроителей; Есенина; Николодворянская; Маяковского; проезд Яблочкова; Лесопарковая; Урицкого; Электрозаводская; Площадь Соборная; 26 Бакинских Комиссаров; Новослободская; Свободы. Вернуть электроэнергию пообещали в течение четырех часов с момента отключения.

В Рязани 29 июля отключили света на 15 улицах из-за аварии. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях 29 июля.

Из-за аварии света нет по следующим улицам:

  • Новая;
  • Колхозная;
  • Циолковского;
  • Машиностроителей;
  • Есенина;
  • Николодворянская;
  • Маяковского;
  • проезд Яблочкова;
  • Лесопарковая;
  • Урицкого;
  • Электрозаводская;
  • Площадь Соборная;
  • 26 Бакинских Комиссаров;
  • Новослободская;
  • Свободы.

Вернуть электроэнергию пообещали в течение четырех часов с момента отключения.