В Рязани снова массово отключили свет из-за аварии
Из-за аварии света нет по следующим улицам: Новая; Колхозная; Циолковского; Машиностроителей; Есенина; Николодворянская; Маяковского; проезд Яблочкова; Лесопарковая; Урицкого; Электрозаводская; Площадь Соборная; 26 Бакинских Комиссаров; Новослободская; Свободы. Вернуть электроэнергию пообещали в течение четырех часов с момента отключения.
В Рязани 29 июля отключили света на 15 улицах из-за аварии. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях 29 июля.
Из-за аварии света нет по следующим улицам:
- Новая;
- Колхозная;
- Циолковского;
- Машиностроителей;
- Есенина;
- Николодворянская;
- Маяковского;
- проезд Яблочкова;
- Лесопарковая;
- Урицкого;
- Электрозаводская;
- Площадь Соборная;
- 26 Бакинских Комиссаров;
- Новослободская;
- Свободы.
Вернуть электроэнергию пообещали в течение четырех часов с момента отключения.