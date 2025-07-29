Мигрантам хотят запретить работать в такси по всей России

Отмечается, что накануне иностранцам запретили работать в пассажирских перевозках в Санкт-Петербурге. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий поддержал нововведение и предложил внедрить практику по всей стране. Он отметил, что число ДТП с летальным исходом по вине мигрантов за прошлый год выросло на 24%.