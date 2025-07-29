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Американский офицер призвал США купить у России Командорские острова за $15 млрд
Американский подполковник Джеффри Фриц, служащий в Эстонии, предложил Белому дому купить у России Командорские острова за $15 млрд, чтобы следить за китайскими подлодками. Офицер уточнил, что Командорские острова расположены вдоль потенциального пути от китайской военно-морской базы Цзянгэчжуан в Арктику. По его мнению, США также нужно купить и исключительную экономическую зону вокруг них, природные ресурсы и инфраструктуру.

Подполковник США Джеффри Фриц, служащий в Эстонии, предложил Белому дому купить у России Командорские острова за $15 млрд, чтобы следить за китайскими подлодками. Об этом он написал в статье для издания Breaking Defense, передало РИА Новости.

Офицер уточнил, что Командорские острова расположены вдоль потенциального пути от китайской военно-морской базы Цзянгэчжуан в Арктику. По его мнению, США также нужно купить и исключительную экономическую зону вокруг них, природные ресурсы и инфраструктуру.

Джеффри Фриц отметил, что таким образом исключительная экономическая зона США увеличится на 3,8%. Он считает, что острова могли бы стать частью штата Аляска или неинкорпорированной территорией Штатов.

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала идею подполковника. Она напомнила, что продажа родины — одно из «самых страшных преступлений и по закону, и по совести».

Как отметила Захарова, если у Фрица есть 15 миллиардов долларов, то он может частично погасить госдолг США.