15 рязанских организаций награждены медалью «Рязань — город трудовой доблести»

15 рязанских организаций награждены медалью «Рязань — город трудовой доблести». 29 июля соответствующее решение приняли депутаты рязгордумы на заседании. Медалью «Рязань — город трудовой доблести» награждены правопреемники организаций, осуществлявших свою деятельность в Рязани в период Великой Отечественной войны: АО «Рязанский кирпичный завод»; Рязанский городской Дворец детского творчества; Школа № 1 имени В. П. Екимецкой; Ордена «Знак Почета» гимназия № 2 имени И. П. Павлова; «Школа № 3 «Центр развития образования»; Лицей № 4; Школа № 6 с углубленным изучением французского языка; Школа № 7 «Русская классическая школа»; Школа № 13; Школа № 15; Многопрофильная школа № 17 имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова; Школа № 28; Школа № 29; Рязанский Радиозавод; Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького.