Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 29
29°
Срд, 30
28°
Чтв, 31
28°
ЦБ USD 82.22 2.64 30/07
ЦБ EUR 95 1.79 30/07
Нал. USD 82.20 / 80.50 29/07 18:30
Нал. EUR 95.35 / 94.00 29/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
1 275
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
1 332
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
6 323
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
20 444
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
15 рязанских организаций награждены медалью «Рязань — город трудовой доблести»
15 рязанских организаций награждены медалью «Рязань — город трудовой доблести». 29 июля соответствующее решение приняли депутаты рязгордумы на заседании. Медалью «Рязань — город трудовой доблести» награждены правопреемники организаций, осуществлявших свою деятельность в Рязани в период Великой Отечественной войны: АО «Рязанский кирпичный завод»; Рязанский городской Дворец детского творчества; Школа № 1 имени В. П. Екимецкой; Ордена «Знак Почета» гимназия № 2 имени И. П. Павлова; «Школа № 3 «Центр развития образования»; Лицей № 4; Школа № 6 с углубленным изучением французского языка; Школа № 7 «Русская классическая школа»; Школа № 13; Школа № 15; Многопрофильная школа № 17 имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова; Школа № 28; Школа № 29; Рязанский Радиозавод; Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького.

15 рязанских организаций награждены медалью «Рязань — город трудовой доблести». 29 июля соответствующее решение приняли депутаты рязгордумы на заседании.

Медалью «Рязань — город трудовой доблести» награждены правопреемники организаций, осуществлявших свою деятельность в Рязани в период Великой Отечественной войны:

  • АО «Рязанский кирпичный завод»;
  • Рязанский городской Дворец детского творчества;
  • Школа № 1 имени В. П. Екимецкой;
  • Ордена «Знак Почета» гимназия № 2 имени И. П. Павлова;
  • «Школа № 3 «Центр развития образования»;
  • Лицей № 4;
  • Школа № 6 с углубленным изучением французского языка;
  • Школа № 7 «Русская классическая школа»;
  • Школа № 13;
  • Школа № 15;
  • Многопрофильная школа № 17 имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова;
  • Школа № 28;
  • Школа № 29;
  • Рязанский Радиозавод;
  • Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького.