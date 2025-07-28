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В Рязанской области снизилась заболеваемость гепатитом
Отмечается, что заболеваемость гепатитом, А за год в регионе снизилась на 76% - это показатель ниже общероссийского практически в полтора раза. На 68% снизилось и число заболевших гепатитом В. Несмотря на это, в регионе на 16,5% выросла заболеваемость гепатитом С. Отмечается, что этот показатель в два раза ниже общероссийского. Специалист-эксперт отдела эпидемнадзора регионального управления Роспотребнадзора Нина Бартенева рассказала, что для профилактики гепатита В в Рязанской области прививают здоровых младенцев в первые 24 часа жизни, затем в 1 и 6 месяцев. Также прививают и рязанцев от 18 лет по специальной схеме.

В Рязанской области снизилась заболеваемость гепатитами, А и В, зафиксирован рост числа заболевших гепатитом С. Об этом 28 июля со ссылкой на Роспотребнадзор сообщили в эфире телеканала ВГТРК «Ока».

Отмечается, что заболеваемость гепатитом, А за год в регионе снизилась на 76% - это показатель ниже общероссийского практически в полтора раза. На 68% снизилось и число заболевших гепатитом В.

Несмотря на это, в регионе на 16,5% выросла заболеваемость гепатитом С. Отмечается, что этот показатель в два раза ниже общероссийского.

Специалист-эксперт отдела эпидемнадзора регионального управления Роспотребнадзора Нина Бартенева рассказала, что для профилактики гепатита В в Рязанской области прививают здоровых младенцев в первые 24 часа жизни, затем в 1 и 6 месяцев. Также прививают и рязанцев от 18 лет по специальной схеме.