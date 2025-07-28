У депутатов не возникло вопросов по поводу передачи гектара земли под предприятие в Песочне

Докладчиком был главным архитектор Рязани Михаил Наумов. Он сообщил о передаче гектара земли на проезде Яблочкова для предприятия ООО «Системы» по сборке лэд-экранов. Депутаты не задали ни одного вопроса и единогласно проголосовали «за» проект изменений в генплан. Окончательное решение примут на заседании городской думы. Напомним, корреспонденты РЗН. Инфо присутствовали на всех публичных слушаниях. Там стало известно, что на территории вдоль ручья Быстрец между ТЦ «Клевер» и магазином «Апельсин» возведут четыре объекта: офис, проектное бюро, два производственных корпуса и склад материалов и продукции.

У депутатов рязанской городской думы не возникло вопросов по поводу передачи гектара земли под предприятие по сборке лэд-экранов в Дашково-Песочне. Обсуждение прошло на градостроительном комитете гордумы 28 июля.

Докладчиком был главным архитектор Рязани Михаил Наумов. Он сообщил о передаче гектара земли на проезде Яблочкова для предприятия ООО «Системы» по сборке лэд-экранов. Планируется строительство высокотехнологичного рекламно-производственного предприятия с инвестициями около 150 миллионов рублей в 2024—2028 годах и созданием 150 рабочих мест.

Депутаты не задали ни одного вопроса и единогласно проголосовали «за» проект изменений в генплан. Окончательное решение примут на заседании городской думы.

Напомним, корреспонденты РЗН. Инфо присутствовали на всех публичных слушаниях. Там было озвучено, что на территории вдоль ручья Быстрец между ТЦ «Клевер» и магазином «Апельсин» возведут четыре объекта: офис, проектное бюро, два производственных корпуса и склад материалов и продукции.

На слушаниях жители отмечали, что в Песочне мало зелени, нет парков и скверов. По их словам, они ежедневно сталкиваются с загрязнением от существующих предприятий. Несмотря на протесты, власти одобрили решение и зеленую зону отдали предприятию. Это сделали дважды. В протоколе публичных слушаний, опубликованном в «Рязанских ведомостях», зарегистрировали 33 предложения и замечания. Большинство были положительными: «размещение предприятия улучшит жизнь района», «строительство повысит условия жизни и создаст рабочие места», «улучшит облик города» и другие.

На слушаниях выступал депутат рязанской облдумы Григорий Парсентьев, напомнив, что власти обещали создать сквер в районе, но планы не реализовали. Другие участники снова говорили об ухудшении экологии в районе.