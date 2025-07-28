Рязанский облизбирком заверил список кандидатов в депутаты облдумы от «Зеленых»

Общерегиональную часть возглавили Елена Бирюкова, Алексей Фирстов и Владимир Сидоров. Всего по единому избирательному округу партия заверила список из 51 человека. Облизбирком также разрешил партии открыть спецсчет для финансирования избирательной кампании. Напомним, выборы депутатов Рязанской областной думы пройдут с 12 по 14 сентября.