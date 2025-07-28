Chat GPT может предоставить записи разговоров пользователей с ИИ по запросу суда

Переписка с ChatGPT может быть раскрыта по требованию суда, сообщил глава OpenAI Сэм Альтман. В отличие от общения с психотерапевтом, информация, переданная ИИ, не защищена. Альтман отметил, что OpenAI стремится разработать юридическую защиту для пользователей, обсуждающих деликатные темы, но на данный момент ее нет. Чаты пользователей сохраняются 30 дней, а в 2025 году СМИ подали иск к OpenAI о бессрочном хранении чатов. Психиатр Василий Шуров предупредил, что россияне заменяют визиты к психологам общением с ИИ, но предостерег от полного доверия к технологии, так как она может неверно интерпретировать запросы.

Переписка пользователей с ChatGPT может быть раскрыта по требованию суда. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на главу OpenAI Сэма Альтмана.

Он отметил, что в отличие от общения с психотерапевтом, которое защищено врачебной тайной, информация, переданная ИИ, не имеет такой защиты. Это означает, что высказывания, сделанные в чате, могут быть использованы против пользователя в судебных разбирательствах.

Альтман подчеркнул, что OpenAI осознает необходимость разработки концепции юридической защиты для пользователей, обсуждающих деликатные темы с ИИ, однако на данный момент такой защиты не существует. Он также сообщил, что удаленные чаты пользователей хранятся в системе в течение 30 дней. В июне 2025 года СМИ подали судебный иск к OpenAI с требованием обеспечить бессрочное хранение всех чатов, включая удаленные.

Психиатр Василий Шуров отметил, что россияне все чаще заменяют визиты к психологам на общение с искусственным интеллектом. Однако он предостерег от полного доверия к этой технологии, так как ИИ может неверно интерпретировать запросы пользователей.

Фото: Шедеврум