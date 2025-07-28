Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
27°
Втр, 29
28°
Срд, 30
28°
ЦБ USD 79.58 0.03 29/07
ЦБ EUR 93.21 -0.14 29/07
Нал. USD 81.00 / 80.50 28/07 18:30
Нал. EUR 94.20 / 94.00 28/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
1 152
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
1 209
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
5 971
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
20 244
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Chat GPT может предоставить записи разговоров пользователей с ИИ по запросу суда
Переписка с ChatGPT может быть раскрыта по требованию суда, сообщил глава OpenAI Сэм Альтман. В отличие от общения с психотерапевтом, информация, переданная ИИ, не защищена. Альтман отметил, что OpenAI стремится разработать юридическую защиту для пользователей, обсуждающих деликатные темы, но на данный момент ее нет. Чаты пользователей сохраняются 30 дней, а в 2025 году СМИ подали иск к OpenAI о бессрочном хранении чатов. Психиатр Василий Шуров предупредил, что россияне заменяют визиты к психологам общением с ИИ, но предостерег от полного доверия к технологии, так как она может неверно интерпретировать запросы.

Переписка пользователей с ChatGPT может быть раскрыта по требованию суда. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на главу OpenAI Сэма Альтмана.

Он отметил, что в отличие от общения с психотерапевтом, которое защищено врачебной тайной, информация, переданная ИИ, не имеет такой защиты. Это означает, что высказывания, сделанные в чате, могут быть использованы против пользователя в судебных разбирательствах.

Альтман подчеркнул, что OpenAI осознает необходимость разработки концепции юридической защиты для пользователей, обсуждающих деликатные темы с ИИ, однако на данный момент такой защиты не существует. Он также сообщил, что удаленные чаты пользователей хранятся в системе в течение 30 дней. В июне 2025 года СМИ подали судебный иск к OpenAI с требованием обеспечить бессрочное хранение всех чатов, включая удаленные.

Психиатр Василий Шуров отметил, что россияне все чаще заменяют визиты к психологам на общение с искусственным интеллектом. Однако он предостерег от полного доверия к этой технологии, так как ИИ может неверно интерпретировать запросы пользователей.

Фото: Шедеврум