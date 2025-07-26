Патрушев: Россия ответит на любую агрессию против Калининградской области

Любое военное посягательство на Калининградскую область встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у России сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Об этом 25 июля в интервью РИА Новости заявил помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что Калининградская область является неотъемлемой частью России и у страны есть все необходимые военные инструменты, чтобы гарантировать безопасность региона.

Напомним, 17 июля командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что альянс спланировала подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. Он пояснил, что страны НАТО реализуют план «линии сдерживания на восточном фланге». План предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе, добавил он.