В России наблюдается рост импорта подержанных автомобилей за полгода

По итогам первого полугодия 2025 года в России наблюдается рост импорта подержанных автомобилей из-за рубежа. Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». Согласно данным, в страну было ввезено 181,6 тысячи подержанных легковых машин, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее значительная доля импорта пришлась на Японию, откуда поступило почти половина всех ввезенных автомобилей — 49,5%. Южная Корея заняла второе место с 22,5% от общего объема, за ней следуют Китай и Грузия с 12,7% и 7% соответственно. Среди марок, наиболее часто ввозимых в Россию, лидирует Toyota, чья доля превышает 21%. В числе популярных моделей — Honda Freed, Fit, Stepwgn, Vezel и Toyota Corolla. Подержанные автомобили составили 55% от общего объема импорта машин в РФ за первые шесть месяцев 2025 года, в то время как в прошлом году этот показатель составлял лишь 30%.

По итогам первого полугодия 2025 года в России наблюдается рост импорта подержанных автомобилей из-за рубежа. Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Согласно данным, в страну было ввезено 181,6 тысячи подержанных легковых машин, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее значительная доля импорта пришлась на Японию, откуда поступило почти половина всех ввезенных автомобилей — 49,5%. Южная Корея заняла второе место с 22,5% от общего объема, за ней следуют Китай и Грузия с 12,7% и 7% соответственно.

Среди марок, наиболее часто ввозимых в Россию, лидирует Toyota, чья доля превышает 21%. В числе популярных моделей — Honda Freed, Fit, Stepwgn, Vezel и Toyota Corolla. Подержанные автомобили составили 55% от общего объема импорта машин в РФ за первые шесть месяцев 2025 года, в то время как в прошлом году этот показатель составлял лишь 30%.