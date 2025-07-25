В Госдуме призвали поддержать запрет рекламы эзотерики

Парламентарий отметил, что депутаты уже три созыва подряд поддерживают эту инициативу, которую также разделяют религиозные конфессии и большинство граждан. Осенью 2024 года был представлен законопроект о запрете рекламы работы тарологов, который не получил одобрения правительства. После доработки списка эзотериков до 40 наименований ситуация не изменилась.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов раскритиковал правительство за отрицательный отзыв на законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг. Об этом пишет «Газета. ру».

Парламентарий отметил, что депутаты уже три созыва подряд поддерживают эту инициативу, которую также разделяют религиозные конфессии и большинство граждан. По данным опросов, около 75-80% россиян выступают за запрет рекламы таких услуг.

Осенью 2024 года был представлен законопроект о запрете рекламы работы тарологов, который не получил одобрения правительства. После доработки списка эзотериков до 40 наименований ситуация не изменилась. Свинцов призвал правительство поддержать инициативу и заявил, что авторы законопроекта будут добиваться его принятия.

Он также выразил обеспокоенность отсутствием четких законодательных актов, регулирующих отношение государства к эзотерическим услугам, и подчеркнул важность запрета их рекламы как нарушения закона и богохульства.