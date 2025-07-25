Рязанские электросети назвали причину отключения света в центре города

Отмечается, что проблема была связана с повреждением некой организацией кабельных линий. Аварийные бригады РГРЭС проводили восстановительные работы. Напомним, ранее сообщалось, что 12 рязанских улиц остались без электричества. Затем список пополнился еще десятью адресами.