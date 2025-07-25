Рязанские электросети назвали причину отключения света в центре города
Отмечается, что проблема была связана с повреждением некой организацией кабельных линий. Аварийные бригады РГРЭС проводили восстановительные работы. Напомним, ранее сообщалось, что 12 рязанских улиц остались без электричества. Затем список пополнился еще десятью адресами.
Рязанские электросети назвали причину отключения света в центре города. Информацию опубликовали в комментариях под постом на странице губернатора Павла Малкова в Telegram.
Отмечается, что проблема была связана с повреждением некой организацией кабельных линий. Аварийные бригады РГРЭС проводили восстановительные работы.
Напомним, ранее сообщалось, что 12 рязанских улиц остались без электричества. Затем список пополнился еще десятью адресами.