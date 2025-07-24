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Власти заявили, что в Рязани проводят активную подготовку к отопительному сезону
Согласно докладу, подготовка к предстоящему отопительному сезону началась в декабре 2024 года. Ремонт оборудования выполняется на Ново-Рязанской, Дягилевской ТЭЦ и в МУП «РМПТС». До 10 сентября комиссии необходимо проверить уровень подготовки к отопительному сезону в многоквартирных жилых домах и представить отчетные документы. Кроме того, к началу холодной погоды должны проконтролировать системы на герметичность и прочность в 177 образовательных, 15 культурных и 12 спортивных учреждениях. Напомним, в 2024 году отопительный сезон в Рязани начался 8 октября. Завершилась подача тепла 22 апреля 2025 года.

В Рязани проводится активная подготовка к отопительному сезону и осуществляется ремонт инженерных сетей. Об этом на комитете гордумы по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры сообщил начальник управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Палачев.

Согласно докладу, подготовка к предстоящему отопительному сезону началась в декабре 2024 года. Ремонт оборудования выполняется на Ново-Рязанской, Дягилевской ТЭЦ и в МУП «РМПТС».

До 10 сентября комиссии необходимо проверить уровень подготовки к отопительному сезону в многоквартирных жилых домах и представить отчетные документы.

Кроме того, к началу холодной погоды должны проконтролировать системы на герметичность и прочность в 177 образовательных, 15 культурных и 12 спортивных учреждениях. Напомним, в 2024 году отопительный сезон в Рязани начался 8 октября. Завершилась подача тепла 22 апреля 2025 года.