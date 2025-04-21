Названа дата отключения отопления в Рязани
Отмечается, что соответствующее постановление подписал и. о. главы администрации города Рязани Дмитрий Лощинин. С 22 апреля в Рязани начнется отключение систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы. При принятии органом местного самоуправления решения об окончании отопительного сезона учитываются температура воздуха, прогноз и динамика изменения погодных условий в последующих периодах, фактический микроклимат в детских дошкольных и образовательных учреждениях, на объектах здравоохранения.
В Рязани с 22 апреля отключат отопление. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что соответствующее постановление подписал и. о. главы администрации города Рязани Дмитрий Лощинин.
С 22 апреля в Рязани начнется отключение систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы.
При принятии органом местного самоуправления решения об окончании отопительного сезона учитываются температура воздуха, прогноз и динамика изменения погодных условий в последующих периодах, фактический микроклимат в детских дошкольных и образовательных учреждениях, на объектах здравоохранения.