В Рязанской области ликвидировали несанкционированную свалку
Установлено, что на улице Полевой в селе Мостье Ухоловского района обнаружили стихийную свалку. Прокуратура в судебном порядке обязала администрацию сельского поселения устранить нарушение. Территорию очистили.
В Рязанской области ликвидировали незаконную свалку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что на улице Полевой в селе Мостье Ухоловского района обнаружили стихийную свалку.
Прокуратура в судебном порядке обязала администрацию сельского поселения устранить нарушение.
Территорию очистили.