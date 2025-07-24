В Рязанской области ликвидировали несанкционированную свалку

Установлено, что на улице Полевой в селе Мостье Ухоловского района обнаружили стихийную свалку. Прокуратура в судебном порядке обязала администрацию сельского поселения устранить нарушение. Территорию очистили.