В России появится «демографический спецназ»

В четверг, 24 июля, глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила о появлении в России «демографического спецназа». По ее словам, созданный орган в правительстве займется выработкой мер для поддержки «семейноцентричности». Матвиенко отметила, что чиновники, занятые в проекте, способствуют возвращению традиционных для России ценностей.

В России появится «демографический спецназ». Об этом пишет РБК.

В четверг, 24 июля, глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила о появлении в России «демографического спецназа». По ее словам, созданный орган в правительстве займется выработкой мер для поддержки «семейноцентричности».

Матвиенко отметила, что чиновники, занятые в проекте, способствуют возвращению традиционных для России ценностей.