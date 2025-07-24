Рязанская прокуратура помогла получить выплату беременной жене участника СВО

В прокуратуру Старожиловского района обратилась жена участника СВО. Она сообщила, что ей отказали в предоставлении единого пособия по беременности из-за отсутствия справки о постановке на учет. Прокуратура внесла представление в уполномоченный орган. Женщине назначена выплата в размере 100 тыс. рублей.