Рязанская прокуратура помогла получить выплату беременной жене участника СВО
В прокуратуру Старожиловского района обратилась жена участника СВО. Она сообщила, что ей отказали в предоставлении единого пособия по беременности из-за отсутствия справки о постановке на учет. Прокуратура внесла представление в уполномоченный орган. Женщине назначена выплата в размере 100 тыс. рублей.
Рязанская прокуратура помогла получить выплату беременной жене участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В прокуратуру Старожиловского района обратилась жена участника СВО. Она сообщила, что ей отказали в предоставлении единого пособия по беременности из-за отсутствия справки о постановке на учет.
Прокуратура внесла представление в уполномоченный орган. Женщине назначена выплата в размере 100 тыс. рублей.