Прокуратура помогла оформить рязанцу выплату на ребенка

Установлено, что при обращении заявителя о предоставлении государственной помощи на ребенка ему было отказано, поскольку выплата была оформлена другим родителем на территории Ставропольского края. При этом девочка фактически проживала с отцом по месту его жительства. Часть пособий женщина оставляла на свои нужды и участия в воспитании не принимала, общая сумма удержанных денежных средств составила 65 тысяч рублей.

Прокуратура помогла оформить рязанцу выплату на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что при обращении заявителя о предоставлении государственной помощи на ребенка ему было отказано, поскольку выплата была оформлена другим родителем на территории Ставропольского края.

При этом девочка фактически проживала с отцом по месту его жительства.

Часть пособий женщина оставляла на свои нужды и участия в воспитании не принимала, общая сумма удержанных денежных средств составила 65 тысяч рублей.