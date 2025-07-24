А что в кино? «Прогулка», «Герои анекдотов» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Мелодрама 2003 года «Прогулка». Девушка и двое незнакомцев совершают пешую прогулку по Санкт-Петербургу, во время которой разворачивается история флирта, конфликтов и неожиданных поворотов.

Комедия «Герои анекдотов». Петя, переехав в Москву, сталкивается с непониманием своей любви к анекдотам. После ссоры с соседкой случайно оживают герои из его старого сборника. Вместе им предстоит разобраться с последствиями магии и вернуть все на свои места.

Документальный фильм «Леша из Лавры. Погребающий странных». История молодого монаха, посвятившего себя похоронам бездомных и одиноких людей. Фильм рассказывает о его жизни, служении и трагической судьбе.

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