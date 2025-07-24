Герои анекдотов

Что случится, если Василий Иванович, харизматичный «новый русский», ироничная теща и чукча окажутся в современной Москве? Ответ на этот вопрос предстоит найти Пете — наивному провинциалу, который по неосторожности выпустил их из страниц старого сборника анекдотов и теперь пытается вернуть обратно. Ведь если он опоздает, анекдоты — а с ними и частичка народной памяти — канут в небытие…