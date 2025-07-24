Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
23°
Втр, 22
24°
Срд, 23
25°
ЦБ USD 78.33 0.02 22/07
ЦБ EUR 91.51 0.43 22/07
Нал. USD 79.15 / 79.00 21/07 18:25
Нал. EUR 91.90 / 92.50 21/07 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
3 842
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
18 821
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
11 789
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
7 022
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Герои анекдотов

«Люксор» (Есенина)

10:50
11:00
13:20
15:10
17:10
18:20
21:50

«Люксор» (Есенина)

11:00
15:10
17:10
21:50

«Люксор» (Есенина)

11:00
15:10
17:10
21:50

«Люксор» (Есенина)

11:00
15:10
17:10
21:50

Что случится, если Василий Иванович, харизматичный «новый русский», ироничная теща и чукча окажутся в современной Москве? Ответ на этот вопрос предстоит найти Пете — наивному провинциалу, который по неосторожности выпустил их из страниц старого сборника анекдотов и теперь пытается вернуть обратно. Ведь если он опоздает, анекдоты — а с ними и частичка народной памяти — канут в небытие…

Режиссёр
Андрей Никифоров
Актёры
Алексей Маклаков, Антон Богданов, Мария Горбань, Ольга Тумайкина, Федор Лавров, Роман Хан, Виктор Логинов, Андрей Свиридов, Дмитрий Орлов, Роман Попов, Янина Студилина, Евгения Малахова, Дмитрий Власкин, Оскар Кучера, Вячеслав Тимербулатов, Олег Верещагин, Кирилл Мелехов
Продолж.
83 мин.
Премьера
2025-07-24 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия

Еще в кино

Кино
Письма о любви
Кино
Банда аутсайдеров
Кино
Дом в огне
Кино
Материалистка
Кино
Не одна дома-2
Кино
Плагиатор
Кино
Синистер. Семейное проклятие
Кино
Пила Х
Кино
Городские легенды. Парк кошмаров
Кино
Саван
Кино
Златовласка
Кино
Побег из будущего