Герои анекдотов

Что случится, если Василий Иванович, харизматичный «новый русский», ироничная теща и чукча окажутся в современной Москве? Ответ на этот вопрос предстоит найти Пете — наивному провинциалу, который по неосторожности выпустил их из страниц старого сборника анекдотов и теперь пытается вернуть обратно. Ведь если он опоздает, анекдоты — а с ними и частичка народной памяти — канут в небытие…
- Режиссёр
- Андрей Никифоров
- Актёры
- Алексей Маклаков, Антон Богданов, Мария Горбань, Ольга Тумайкина, Федор Лавров, Роман Хан, Виктор Логинов, Андрей Свиридов, Дмитрий Орлов, Роман Попов, Янина Студилина, Евгения Малахова, Дмитрий Власкин, Оскар Кучера, Вячеслав Тимербулатов, Олег Верещагин, Кирилл Мелехов
- Продолж.
- 83 мин.
- Премьера
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2025-07-24 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия