Девушка и двое ее случайных спутников проходят пол-Петербурга, флиртуя, пикируясь и за полтора часа реального времени проживая любовную драму. Прогулка эта, наполненная смехом и слезами, обыденной суетой улицы и какой-то почти зловещей тайной, держит зрителя в постоянном напряжении, но разрешается совершенно неожиданно.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Алексей Учитель
- Актёры
- Павел Баршак, Ирина Пегова, Евгений Цыганов, Евгений Гришковец, Мадлен Джабраилова, Наталия Курдюбова, Карэн Бадалов, Алексей Колубков, Кирилл Пирогов, Ксения Кутепова, Полина Кутепова
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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2003-09-25 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мелодрама