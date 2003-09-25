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Прогулка
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Прогулка

Девушка и двое ее случайных спутников проходят пол-Петербурга, флиртуя, пикируясь и за полтора часа реального времени проживая любовную драму. Прогулка эта, наполненная смехом и слезами, обыденной суетой улицы и какой-то почти зловещей тайной, держит зрителя в постоянном напряжении, но разрешается совершенно неожиданно.

Страна
Россия
Режиссёр
Алексей Учитель
Актёры
Павел Баршак, Ирина Пегова, Евгений Цыганов, Евгений Гришковец, Мадлен Джабраилова, Наталия Курдюбова, Карэн Бадалов, Алексей Колубков, Кирилл Пирогов, Ксения Кутепова, Полина Кутепова
Продолж.
90 мин.
Премьера
2003-09-25 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мелодрама

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