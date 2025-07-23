В Рязанской области начался капремонт моста через реку Пра

Работы ведут в Клепиковском районе на 140-метровой переправе. Рабочие восстанавливают конструкции для обеспечения заданного срока их службы. Ремонт завершат осенью 2026 года. Также отмечается, что подобные работы идут еще на пяти мостах региона.