В Рязанской области начался капремонт моста через реку Пра
Работы ведут в Клепиковском районе на 140-метровой переправе. Рабочие восстанавливают конструкции для обеспечения заданного срока их службы. Ремонт завершат осенью 2026 года. Также отмечается, что подобные работы идут еще на пяти мостах региона.
В Рязанской области начался капремонт моста через реку Пра. Об этом пишет региональный минтранс.
Работы ведут в Клепиковском районе на 140-метровой переправе. Рабочие восстанавливают конструкции для обеспечения заданного срока их службы.
Ремонт завершат осенью 2026 года.
Также отмечается, что подобные работы идут еще на пяти мостах региона.
Фото: минтранс Рязанской области.